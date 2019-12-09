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Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole uçtu: 20 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 20:09 | Son Güncelleme

Erzincan’da otomobile çarpan yolcu otobüsü şarampole uçtu.

Erzincan’da otomobile çarpan yolcu otobüsü şarampole uçtu. Kazada 20 kişi yaralandı. Otobüsün başında bir şahıs, “Gitti ekmek teknem” diyerek uzun süre gözyaşı döktü.
Kaza, bugün akşam saatlerinde Erzurum-Erzincan Karayolunun Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Evci Altınsoy idaresindeki 55 LM 785 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Hemen arkasında seyir halindeki Mehmet Ali Karaman yönetimindeki 34 BL 8655 plakalı yolcu otobüsü de otomobile çarpıp şarampole uçtu. Kazada otobüste bulunan 20 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erzincan’daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

“Gitti ekmek teknem” diye ağladı
Öte yandan, kaza yapan otobüsün yanında ağlayan bir kişi dikkat çekti. Otobüsün sahiplerinden olduğu öğrenilen şahıs, yaralanmasına rağmen ambulansla hastaneye gitmeyi kabul etmedi. “Otobüsümü bırakmam” diyerek aracın yanına çöken şahıs, “Gitti ekmek teknem” diye gözyaşı döktü.

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