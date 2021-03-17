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  4. Erzincan’da yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 4 yaralı

Erzincan’da yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 4 yaralı

17.03.2021 23:58 | Son Güncelleme:
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Erzincan’da etkili olan kar ve tipi trafik kazalarını da beraberinde getirdi.

Erzincan’da etkili olan kar ve tipi trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Yolcu otobüsü ve 3 tırın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Erzincan - Sivas karayolu Sakaltutan Geçidinde gece saatlerinde kar ve tipi etkili oldu. Buzlanan yolun aynı noktasında yolcu otobüsü ve 3 tırın karıştığı 2 ayrı trafik kazası meydana geldi.
Alınan bilgiye göre ilk kaza, üzerinden beton bariyer düşen tırla tuğla yüklü tırın çarpışmasıyla meydana geldi. Tuğla yüklü tırda sıkışan sürücü AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Aynı noktada kısa süre sonra yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu ikinci kaza meydana geldi. Ağrı’dan Bursa’ya İran uyruklu yolcuları taşıyan yolcu otobüsü, buzlu zeminde kayarak yolda ilerlemekte güçlük çeken tıra çarparak durabildi. Kazada otobüs sürücüsü, 2 yolcu ve tır sürücüsü yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ve trafik ekipleri yolda güvenlik tedbirleri alırken Karayolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

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