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Erzincan'da zincirleme trafik kazası: 11 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 00:17 | Son Güncelleme

ERZİNCAN- Erzurum Karayolu'nda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü önce otomobile ardından da TIR'a çarptı.

Erzincan'da zincirleme trafik kazası: 11 yaralı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN- Erzurum Karayolu'nda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü önce otomobile ardından da TIR'a çarptı. Kazada 2'si ağır 11 kişi yaralandı.
Kaza saat 21.00 sıralarında Erzincan - Erzurum Karayolu'nun 50'nci kilometresindeki Sansa Deresi Mevkiinde meydana geldi. Erzurum'dan Erzincan istikametine giden birçok araç iddiaya göre kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan karayolunda kaymaya başladı. Bu sırada duran araçlara çarpmamak için ani fren yapan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 ABN 457 plakalı yolcu otobüsü duramayarak önce otomobile, ardından TIR'a çarptı. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve AFAD ekibi gönderildi. Araç içerisinde sıkışan otobüs sürücüsü AFAD ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, aynı güzergahta buzlanma nedeniyle çok sayıda kazanın meydana geldiği öğrenildi. Karayolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Erzincan'da zincirleme trafik kazası: 11 yaralıErzincan'da zincirleme trafik kazası: 11 yaralıErzincan'da zincirleme trafik kazası: 11 yaralıErzincan'da zincirleme trafik kazası: 11 yaralı

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