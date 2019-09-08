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Erzincan'daki bıçaklı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 17:09 | Son Güncelleme

Bir kişinin öldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, Halitpaşa Caddesi'nde aralarında husumet bulunan iki taraf arasında dün çıkan bıçaklı kavgada Metin D'nin öldürüldüğü, iki kişinin de yaralandığı olayla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, olayın şüphelisi olduğu iddiasıyla Soner B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri sonrası geniş güvenlik önlemi altında çelik yelek giydirilerek Erzincan Adliyesi'ne çıkarılan zanlı tutuklandı.

Halitpaşa Caddesi SGK kavşağında dün akşam saatlerinde aralarında husumet bulunan iki taraf arasında bıçaklı kavga çıkmış, zanlı Soner B'nin bıçakla saldırarak yaraladığı Metin D, kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Olayla birbirlerini darbeden zanlı Soner B. ile Çetin D. ise yaralanmıştı.

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