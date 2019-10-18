Erzincan'daki cinayet davası

"Bu sırada babamın hayatından endişe ettiğim için yanımda bulunan bıçağı kullandım. Rastgele elimdeki bıçağı salladım. Ben de o esnada kafama darbe aldım. Daha sonra İsmail Şimşek'in orada bulunan iş yerinin camından içeri düştüğünü gördüm. Böyle olmasını istemedim pişmanım."

Maktul İsmail Şimşek'in, elinde bulunan keser ile babasına vurduğunu iddia eden Küçük, şunları kaydetti:

Seyfettin Küçük, savunmasında, hayatını kaybeden maktule Allah'dan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirtti.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Gıyasettin Küçük ve oğlu Seyfettin Küçük, taraf avukatları ve öldürülen İsmail Şimşek'in kızı Havva Işık ile yakınları katıldı.

Baba Gıyasettin Küçük ise ailesinin Mercan Beldesi'nde bulunan nüfus kayıtlarını, ikamet ettikleri Gökçe köyüne aldırmalarıyla bu davranışlarının muhtar adayı olan İsmail Şimşek ve yakınları tarafından karşı adaya destek olarak algılandığını ileri sürdü.

Olay günü İsmail Şimşek'in elinde bulunan keser ile kendisini darbettiğini ileri süren Gıyasettin Küçük, "Mercan Beldesi'nde çıkan tartışmada, İsmail Şimşek elindeki keser ile bana arkadan vurarak yere düşürdü. Ben düştüğüm yerden kalkmak istedim ama kalkamadım. Oğlum beni görünce yardıma koştu. Kavga sırasında İsmail Şimşek'in dükkanın camından içeriye düştüğünü gördüm." diye konuştu.

Sanık avukatları da olayın MOBESE kameraları tarafından kayıt altına alındığını ve bu kayıtların dava dosyasına delil olarak girdiğini hatırlatarak, baba Gıyasettin Küçük'ün görüntülerde keser ile darbedildiğinin, oğlu Seyfettin Küçük'ün ise meşru müdafaa kapsamında hareket ettiğinin görüldüğünü savundu.

Maktulün kızı Havva Işık da babasının otopsi raporunda olay sırasında altı bıçak darbesi ile hayatını kaybettiğine işaret ederek, "Ben sanıkların iyi niyetlerini kabul etmiyorum. Babam planlayarak oraya gitmemiştir. Sanıklar hakkında şikayetçiyim. cezalandırılmalarını istiyorum." dedi.