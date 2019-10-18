HABER

Erzincan'daki cinayet davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 11:39 | Son Güncelleme

Erzincan'da 2 grup arasında muhtar adaylığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada muhtar adayını öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan baba ve oğlunun yargılanmasına başlandı - Taraflar arasında yaşanan ve beldede bulunan MOBESE kameralarınca kaydedilen kavga görüntüleri de dava dosyasında yer aldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Mercan Beldesi'nde muhtar adaylığı nedeniyle 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada muhtar adayını öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan baba ve oğlu, hakim karşısına çıktı.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Gıyasettin Küçük ve oğlu Seyfettin Küçük, taraf avukatları ve öldürülen İsmail Şimşek'in kızı Havva Işık ile yakınları katıldı.

Adliye ve salon çevresinde polisin geniş güvenlik önlemi aldığı duruşmada, sanıkların kimlik tespitlerinin ardından mahkeme başkanı "kasten öldürme" suçu nedeniyle dava açıldığını hatırlatarak, sanıkların savunma yapmalarını istedi.

Seyfettin Küçük, savunmasında, hayatını kaybeden maktule Allah'dan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirtti.

Maktul İsmail Şimşek'in, elinde bulunan keser ile babasına vurduğunu iddia eden Küçük, şunları kaydetti:

"Bu sırada babamın hayatından endişe ettiğim için yanımda bulunan bıçağı kullandım. Rastgele elimdeki bıçağı salladım. Ben de o esnada kafama darbe aldım. Daha sonra İsmail Şimşek'in orada bulunan iş yerinin camından içeri düştüğünü gördüm. Böyle olmasını istemedim pişmanım."

Baba Gıyasettin Küçük ise ailesinin Mercan Beldesi'nde bulunan nüfus kayıtlarını, ikamet ettikleri Gökçe köyüne aldırmalarıyla bu davranışlarının muhtar adayı olan İsmail Şimşek ve yakınları tarafından karşı adaya destek olarak algılandığını ileri sürdü.

Olay günü İsmail Şimşek'in elinde bulunan keser ile kendisini darbettiğini ileri süren Gıyasettin Küçük, "Mercan Beldesi'nde çıkan tartışmada, İsmail Şimşek elindeki keser ile bana arkadan vurarak yere düşürdü. Ben düştüğüm yerden kalkmak istedim ama kalkamadım. Oğlum beni görünce yardıma koştu. Kavga sırasında İsmail Şimşek'in dükkanın camından içeriye düştüğünü gördüm." diye konuştu.

Sanık avukatları da olayın MOBESE kameraları tarafından kayıt altına alındığını ve bu kayıtların dava dosyasına delil olarak girdiğini hatırlatarak, baba Gıyasettin Küçük'ün görüntülerde keser ile darbedildiğinin, oğlu Seyfettin Küçük'ün ise meşru müdafaa kapsamında hareket ettiğinin görüldüğünü savundu.

Maktulün kızı Havva Işık da babasının otopsi raporunda olay sırasında altı bıçak darbesi ile hayatını kaybettiğine işaret ederek, "Ben sanıkların iyi niyetlerini kabul etmiyorum. Babam planlayarak oraya gitmemiştir. Sanıklar hakkında şikayetçiyim. cezalandırılmalarını istiyorum." dedi.

Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, tutuklu sanık Gıyasettin Küçük ve oğlu Seyfettin Küçük'ün, tutukluluk hallerinin devamını ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Öte yandan, taraflar arasında yaşanan ve belde de bulunan MOBESE kameralarınca kaydedilen kavga görüntüleri de dava dosyasında yer aldı.

- Olay

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Mercan Beldesi'nde 12 Mart 2019'da 2 grup arasında muhtar adaylığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada, muhtar adayı İsmail Şimşek, aldığı bıçak darbesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan Gıyasettin Küçük ve oğlu Seyfettin Küçük, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

PARTNER Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı
Açıköğretim kayıt yenileme işlemleri için son gün 18 EkimAçıköğretim kayıt yenileme işlemleri için son gün 18 Ekim
Avcılar'da cami minaresinde ikinci parça da söküldü Avcılar'da cami minaresinde ikinci parça da söküldü 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet dava Erzincan kavga Mercan Beldesi muhtar adayları öldü tercan

En Çok Okunan Haberler

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Suat Serdar'dan Şenol Güneş'e şok yanıt!

Suat Serdar'dan Şenol Güneş'e şok yanıt!

Bakanlık hepsini satışa çıkardı! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Bakanlık hepsini satışa çıkardı! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde deprem

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye hedeflerine ulaşmıştır

'Türkiye hedeflerine ulaşmıştır'

ABD-Türkiye görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Trump'ın mektubu konuşuldu mu?

Kritik görüşmede Trump'ın mektubu konuşuldu mu?

Özel harekat polisleri Barış Pınarı Harekatı için Suriye'ye gönderildi

Komandolardan sonra özel harekat polisleri de katılıyor

Ankara'da operasyon! 72 gözaltı var

Ankara'da operasyon! 72 gözaltı var

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 75 kilo eroin ele geçirildi

İstanbul'da nefes kesen operasyon! Saniye saniye takip edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.