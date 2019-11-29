Erzincan'daki "Ergenekon davası"nın gizli tanığı olan savcı FETÖ'cü çıktı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'daki "Ergenekon davası"nda gizli tanık olarak ifade veren eski cumhuriyet savcısı Bayram Bozkurt, "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu", "yalancı tanıklık yaptığı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kıldığı" gerekçesiyle 15 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya kentteki "Ergenekon davası"nda yalancı tanıklık yaptığı belirtilen "Efe" kod adlı sanık eski Erzincan İliç Cumhuriyet Savcısı Bayram Bozkurt katılmadı.

Müştekilerden Yaşar Baş ile şikayetçiler dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı ve eski milletvekili İlhan Cihaner ile eski milletvekili ve eski albay Dursun Çiçek'in avukatları salonda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanık Bozkurt'un "yalancı tanıklık" yaparak mağdur ve müştekilerin gözaltına alınması ile tutuklanmalarına sebep olduğunu söyledi.

Savcı, bu nedenlerle sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma", "yalan tanıklık" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.