Erzincan'daki Ergenekon davasının müştekisine FETÖ'den hapis

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'daki Ergenekon davasının müştekisi Ahmet Demir, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmak, iftira ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan, kentteki Ergenekon davasının tek şikayetçisi Ahmet Demir ve diğer 5 sanık ile müştekilerden dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı, eski CHP Milletvekili İlhan Cihaner katılmadı. Duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini belirten cumhuriyet savcısı, sanıklardan Ahmet Demir, Yasin Güllü ve Hüseyin Rıdvan Güllü'nün "yalancı tanıklık" yaparak mağdur ile müştekilerin gözaltına alınması ve tutuklanmasına neden olduğunu belirtti.

Savcı, bu kişilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak", "yalan tanıklık" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından cezalandırılmasını, diğer 3 sanık için de beraat kararı verilmesini talep etti.