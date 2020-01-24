HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erzincan'daki Ergenekon davasının müştekisine FETÖ'den hapis

Erzincan'daki Ergenekon davasının müştekisine FETÖ'den hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 17:43 | Son Güncelleme

Erzincan'daki Ergenekon davasının müştekisine FETÖ'den hapis

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'daki Ergenekon davasının müştekisi Ahmet Demir, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmak, iftira ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan, kentteki Ergenekon davasının tek şikayetçisi Ahmet Demir ve diğer 5 sanık ile müştekilerden dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı, eski CHP Milletvekili İlhan Cihaner katılmadı. Duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini belirten cumhuriyet savcısı, sanıklardan Ahmet Demir, Yasin Güllü ve Hüseyin Rıdvan Güllü'nün "yalancı tanıklık" yaparak mağdur ile müştekilerin gözaltına alınması ve tutuklanmasına neden olduğunu belirtti.

Savcı, bu kişilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak", "yalan tanıklık" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından cezalandırılmasını, diğer 3 sanık için de beraat kararı verilmesini talep etti.

Mütalaaya ilişkin beyanı sorulan Cihaner'in avukatı ise sanıklara ceza indirimi uygulanmaması ve alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Demir'i "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 10 yıl, "iftira"dan 2 yıl 6 ay, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak"tan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

Mahkeme heyeti, diğer 5 sanık yönünden beraat kararı verdi.

- Olayın geçmişi

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin kentteki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sonucu, 2009'da dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner ile eski 3. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk'in de aralarında bulunduğu 14 sanığın yargılandığı Ergenekon davasında "müşteki" sıfatıyla yalancı tanıklık yaptığı öne sürülen Ahmet Demir ve diğer 5 sanık hakkında dava açılmıştı.

İddianamede, sanıkların "FETÖ/PDY üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "yalancı gizli tanıklık yapmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından da cezalandırılması istenmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Maltepe devlet hastanesi'nde yangın (1)Maltepe devlet hastanesi'nde yangın (1)
Filmleri aratmayan olay: İstanbul’dan gönderilen yanlış cenaze aileyi şoke ettiFilmleri aratmayan olay: İstanbul’dan gönderilen yanlış cenaze aileyi şoke etti
Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağır Ceza Mahkemesi ceza dava Ergenekon Erzincan FETÖ/PDY

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi

Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi

Ünlü isim gözyaşları içinde açıkladı! 'Bana da tecavüz etti'

Ünlü isim gözyaşları içinde açıkladı! 'Bana da tecavüz etti'

Canlı yayında cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Canlı yayında cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

Afyonkarahisar'daki gizemli yanıkların nedeni belli oldu

Afyonkarahisar'daki gizemli yanıkların nedeni belli oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'rehber kitap' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'rehber kitap' açıklaması

FETÖ firarisi eski futbolcu Arif Erdem'in ABD'den iadesi istendi

FETÖ firarisi eski futbolcu Arif Erdem'in ABD'den iadesi istendi

Trafiği kilitleyen yangın! Esenyurt'ta TIR alev alev yandı

İstanbul'da TIR yangını! Trafik kilit...

Filmleri aratmayan olay: İstanbul’dan gönderilen yanlış cenaze aileyi şoke etti

Filmleri aratmayan olay: İstanbul’dan gönderilen yanlış cenaze aileyi şoke etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'Robin Hood' bu seferde İzmit'te ortaya çıktı

Herkes onu merak ediyor! Bu seferde orada ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.