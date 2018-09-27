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Erzincan'daki "FETÖ'nün mütevelli heyeti" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 15:20 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'ye finans sağladıkları öne sürülen, aralarında örgütün kentteki mütevelli heyeti üyeleri ile örgütle bağlantılı okulların yönetici ve çalışanlarının da bulunduğu 73 sanığın yargılanmasına devam edildi - Mahkeme heyeti, tutuklu bir sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finans sağladıkları öne sürülen, aralarında örgütün kentteki mütevelli heyeti üyeleri ile örgütle bağlantılı okulların yönetici ve çalışanlarının da bulunduğu 73 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Polis Meslek Yüksekokulu'nda oluşturulan salonda görülen duruşmaya tutuklu yargılanan Abbas Parilti, Ekrem Bayrak, Haluk Alturan, Orhan Say, Veysel Akdoğan ve Nizamettin Gül'ün aralarında bulunduğu 20 sanık ile 49 tutuksuz sanık katıldı.

Sanıklardan İsmail Talay, Veysel Aydın ve Emrah Şenyuva ile tutuklu bulundukları ceza infaz kurumlarından, tutuksuz yargılanan Rahman Kayımtu ile de Trabzon Adliyesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Bazı izleyiciler ve avukatların da yer aldığı duruşmada mahkeme başkanı, cumhuriyet savcısına esas hakkındaki mütalaasının hazır olup olmadığını sordu.

Savcı da sanık sayısının fazlalığı nedeniyle esas hakkındaki görüşünü açıklayabilmesi için süre verilmesini, tutuklu bulunan ve adli kontrol hükümleri uygulanan sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmedilmesini talep etti.

Savunma yapan bazı tutuklu sanıklar, 27 aydır cezaevinde olduklarını belirterek, tutukluluk sürelerinin tedbirden cezaya dönüştüğünü öne sürdü, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Nizamettin Gül'ün adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini kararlaştırdı.

Diğer tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmeden heyet, savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için duruşmayı 18 Ekim'e erteledi.
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- İddianameden

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin kentteki mütevelli heyeti üyesi olmakla suçlanan bazı sanıkların, FETÖ'nün KHK ile kapatılan Erzincan Girişimci İşadamları ve Sanayicileri Derneği (EGİSAD) ile Osman Fevzi Efendi Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı aracılığıyla sağlanan haksız geliri örgütle ona yakın kuruluşlara aktardıkları öne sürülüyor.

FETÖ ile iltisaklı derneklerde yönetici ve üye oldukları tespit edilen bazı sanıkların da örgütün finans kurumu Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu, bazılarının ise "ByLock" kullandıkları belirtilen iddianamede, sanıkların "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

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