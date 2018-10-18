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Erzincan'daki "FETÖ'nün mütevelli heyeti" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 19:28 | Son Güncelleme

Erzincan'da FETÖ/PDY'ye finans sağladıkları gerekçesiyle, aralarında örgütün kentteki mütevelli heyeti üyeleri ile örgütle bağlantılı okulların yönetici ve çalışanlarının da bulunduğu 73 sanığın yargılanmasına devam edildi - Cumhuriyet savcısı, 72 sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, bir sanığın da beraatini talep etti - Mahkeme heyeti, bir sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek, diğer sanıkların esas hakkında savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finans sağladıkları gerekçesiyle aralarında örgütün kentteki mütevelli heyeti üyeleri ile örgütle bağlantılı okulların yönetici ve çalışanlarının da bulunduğu 73 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Polis Meslek Yüksekokulunda oluşturulan salonda görülen duruşmada, tutuklu yargılanan Abbas Parilti, Ekrem Bayrak, Haluk Alturan, Orhan Say Veysel Akdoğan ve Murat Kort'un aralarında bulunduğu 19 sanık ile 50 tutuksuz sanık hazır bulundu.

Sanıklardan İsmail Talay, Veysel Aydın ve Emrah Şenyuva duruşmaya, tutuklu bulundukları ceza infaz kurumlarından, tutuksuz yargılanan Rahman Kayımtu da Trabzon Adliyesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada tanıklar, Erzincan'da FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik bilgi aktardı. Tanıklar, tutuklu sanık Selami Bal'ın zaman zaman toplantıya ve sohbete katıldığını anlattı.

Sanık Bal da tanık ifadelerine katılmadığını belirterek, tahliye ve beraatini istedi.

İddia makamı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, özellikle sözde örgütün mütevelli heyeti üyelerinin, Erzincan'ın önde gelen esnaflarından oluştuğunun, diğer sanıkların da örgüt hiyerarşisi içerisinde yer aldıklarının tespit edildiğini belirtti.

Savcı, sanıklar Abbas Parilti, Abdurrahman Akpınar, Adem Mete, Ahmet Akpınar, Alaverdi Ateş, Asım Atabay, Aydın Yalvaç, Ayhan Selçuk, Bilal Aka, Canan Başgöze, Celal Aşçı, Cemalettin Ercan, Cevdet Kolat, Cuma Mehmet İnci, Ekrem Bayrak, Emin Bedir, Emrah Şenyuva, Ensar Akbalık, Ercan Ayaştı, Eyüp Çakırbay, Eyüp Dündar, Fatih Selen, Fuat Deliktaş, Gazianfer Boz, Güner Ersoy, Halit Akpınar, Haluk Alturan, Hasan Seven, Hulusi İnci, İbrahim Olğun, İbrahim Ethem Özer, İcabi Şimşek, İdris Saltabaş, İhsan Şenyuva, İlhan Tok, İsmail Ildız, İsmail Talay, Kadir Akar, Kenan Ünsal, Mehmet Özgedik, Mehmet Fikret Şireci, Mehmet Sami Bağdaş, Mehmet Şirin Arap, Mesut Özdemir, Metin Şat, Muhammet Ali Göksu, Murat Kort, Mustafa Aladağ, Musatafa Önder, Naci İçer, Naci Kaya, Nejdet Çiğdem, Niyazi Akkuş, Nizamettin Gül, Nizamettin Türkoğlu, Orhan Say, Özcan Karagöz, Rahman Kayımtu, Rahmi Altunel, Reşat Ekrem Çakırbay, Sabit Kabakcı, Salih Kesler, Selami Bal, Şefik Yalçınyavuz, Tahsin Tunç, Turan Demiriz, Veysel Akdoğan, Veysel Aydın, Yaşar Olğun, Yılmaz İnler, Yılmaz Okçu ve Yusuf Atılgan hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

Duruşma savcısı ayrıca sanıklardan Pehlül Aruk hakkında yeterli delil elde edilemediğinden beraat kararı verilmesini istedi.

Atılı suçlamayı kabul etmeyen sanıklar, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti.

Tutuklu sanık Murat Kort'un adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini kararlaştıran mahkeme heyeti, sanıkların esas hakkında savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi

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