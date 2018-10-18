ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finans sağladıkları gerekçesiyle aralarında örgütün kentteki mütevelli heyeti üyeleri ile örgütle bağlantılı okulların yönetici ve çalışanlarının da bulunduğu 73 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Polis Meslek Yüksekokulunda oluşturulan salonda görülen duruşmada, tutuklu yargılanan Abbas Parilti, Ekrem Bayrak, Haluk Alturan, Orhan Say Veysel Akdoğan ve Murat Kort'un aralarında bulunduğu 19 sanık ile 50 tutuksuz sanık hazır bulundu.

Sanıklardan İsmail Talay, Veysel Aydın ve Emrah Şenyuva duruşmaya, tutuklu bulundukları ceza infaz kurumlarından, tutuksuz yargılanan Rahman Kayımtu da Trabzon Adliyesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada tanıklar, Erzincan'da FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik bilgi aktardı. Tanıklar, tutuklu sanık Selami Bal'ın zaman zaman toplantıya ve sohbete katıldığını anlattı.

Sanık Bal da tanık ifadelerine katılmadığını belirterek, tahliye ve beraatini istedi.