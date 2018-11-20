Tutuklu sanıklardan Selami Bal, Ekrem Bayrak, Mehmet Şirin Arap, Veysel Akdoğan, Mehmet Özgedik ile bazı tutuksuz sanıklar, iddia makamının aleyhlerindeki ifadelerine katılmadıklarını, savcılık ve soruşturma aşamasındaki ifadelerini tekrar ettiklerini söyledi.

Bazı izleyiciler ve avukatların da yer aldığı duruşma sanıkların esas hakkındaki savunmalarıyla devam etti.

Sanıklardan İsmail Talay, Veysel Aydın, Emrah Şenyuva tutuklu bulundukları ceza infaz kurumlarından, tutuksuz yargılanan R.K. ile M.Ö. de bulundukları illerden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Polis Meslek Yüksekokulunda oluşturulan salonda görülen duruşmada, Abbas Parilti, Ekrem Bayrak, Haluk Alturan, İlhan Tok ve Veysel Akdoğan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 15 sanık ile tutuksuz yargılanan 46 sanık hazır bulundu.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finans sağladıkları gerekçesiyle, örgütün kentteki sözde mütevelli heyeti üyeleri ile örgütle bağlantılı okulların yönetici ve çalışanlarının da yargılandığı davaya sanık ifadeleriyle devam edildi.

FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmadıklarını ileri süren sanıklar, 28 aydır cezaevinde olduklarını belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti diğer sanıkların savunmalarının dinlenmesi için duruşmayı yarına erteledi.

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- İddianameden

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin kentteki mütevelli heyeti üyesi olmakla suçlanan bazı sanıkların, FETÖ'nün KHK ile kapatılan Erzincan Girişimci İşadamları ve Sanayicileri Derneği (EGİSAD) ile Osman Fevzi Efendi Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı aracılığıyla sağlanan haksız geliri örgütle ona yakın kuruluşlara aktardıkları öne sürülüyor.

FETÖ ile iltisaklı derneklerde yönetici ve üye oldukları tespit edilen bazı sanıkların da örgütün finans kurumu Bank Asyada hesaplarının bulunduğu, bazılarının ise "ByLock" kullandıkları belirtilen iddianamede, sanıkların "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

