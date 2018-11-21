İddia makamının, esas hakkındaki mütalaasında aleyhlerindeki ifadelerine katılmadıklarını belirten sanıklar, dini saiklerle sohbetlere katıldıklarını ve bunun haricinde örgüt adına herhangi bir faaliyette bulunmadıklarını ileri sürdü.

Bazı izleyiciler ve avukatların da yer aldığı duruşma, tutuksuz sanıkların esas hakkındaki savunmalarıyla devam etti.

Sanıklardan İsmail Talay, Veysel Aydın ve Emrah Şenyuva tutuklu bulundukları ceza infaz kurumlarından, tutuksuz yargılanan R.K. ile M.Ö. de bulundukları illerden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Polis Meslek Yüksekokulunda oluşturulan salonda görülen duruşmada, Abbas Parilti, Ekrem Bayrak, Haluk Alturan, İlhan Tok ve Veysel Akdoğan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 15 sanık ile tutuksuz yargılanan 46 sanık hazır bulundu.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finans sağladıkları gerekçesiyle örgütün kentteki sözde mütevelli heyeti üyeleri ile örgütle bağlantılı okulların yönetici ve çalışanlarının da yargılandığı davaya, sanık ifadeleriyle devam edildi.

Bank Asyada hesabı bulunan bazı sanıklar ise ticari faaliyetlerini sürdürmek amacıyla hesap açtırdıklarını ve örgütten herhangi bir talimat almadıklarını öne sürdü.

Savunmaların ardından son sözleri sorulan sanıklar, adalete güvendiklerini belirterek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti ise müzakerenin yapılması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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- İddianameden

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin kentteki mütevelli heyeti üyesi olmakla suçlanan bazı sanıkların, FETÖ'nün KHK ile kapatılan Erzincan Girişimci İşadamları ve Sanayicileri Derneği (EGİSAD) ile Osman Fevzi Efendi Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı aracılığıyla sağlanan haksız geliri örgütle ona yakın kuruluşlara aktardıkları öne sürülüyor.

FETÖ ile iltisaklı derneklerde yönetici ve üye oldukları tespit edilen bazı sanıkların da örgütün finans kurumu Bank Asyada hesaplarının bulunduğu, bazılarının ise "ByLock" kullandıkları belirtilen iddianamede, sanıkların "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

