Erzincan'daki FETÖ/PDY operasyonu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, SODES projelerinde örgüte finans desteği sağladıkları ve evrakta sahtecilik ile nitelikli dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle Erzincan, İstanbul, Gaziantep ve Erzurum'daki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 zanlının polisteki işlemleri tamamlandı.

KHK ile kapatılan Erzincan Girişimci İşadamları ve Sanayicileri Derneği (EGİSAD) üyesi iş adamları ile yöneticilerinin de aralarında bulunduğu zanlılar Erzincan Adliyesine getirildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan H.K, M.T, M.A, E.A. ve M.K. tutuklanırken etkin pişmanlıktan faydalanan 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan 5'inin ise daha önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu olduğu, diğer bir şüphelinin yurt dışında bulunduğu ve yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında diğer zanlının da savcılıktaki işlemlerin ardından salıverildiği belirtildi.

