Erzincan'daki Göyne Sulama Barajı buz tuttu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da soğuk hava nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Göyne Sulama Barajı'nda güzel görüntüler oluştu.

Bölgede bir süre önce etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye düştü.

Doğanın tamamen beyaz örtüyle kaplı olduğu ve yüksek kesimlerde sıcaklığın daha fazla düştüğü şehrin Çatalarmut köyündeki Devlet Su İşlerine ait Göyne Sulama Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı.

AA ekibi tarafından drone ile havadan görüntülenen ve her mevsim ayrı bir güzellik sunan barajın yüzeyindeki buz tabakası ile çevresindeki kar örtüsü, vatandaşların da ilgisini çekti.

Göldeki doğal güzelliği görmeye gelen vatandaşlardan Vehbi Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, donan baraj gölünü görmek için köye geldiğini söyledi.

Baraj gölüne yazın da piknik için geldiklerini anlatan Toprak, şunları kaydetti:

"Çatalarmut Göyne Barajı yazın ayrı kışın ise ayrı bir güzelliğe sahip. Yaz aylarında özellikle ailemizle buraya pikniğe geliyoruz. Şimdi ise hava sıcaklığının düşmesiyle barajın tamamen buz tuttuğunu gördük. Barajın donmasıyla seyrine doyumsuz manzaralar oluştu."

