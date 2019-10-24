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Erzincan'daki muhtar cinayeti davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 15:46 | Son Güncelleme

Tercan ilçesinde, köy muhtarını öldürüp yanındaki çobanı yaralayan sanık hakim karşısına çıktı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Tercan ilçesinde, köy muhtarını av tüfeğiyle öldürüp yanındaki Afgan çobanı yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Mercan beldesine bağlı Üçpınar köyünde muhtar Behsat Çakmak'ı öldürdüğü ve yanındaki Afganistan uyruklu Muhammet Nuri'yi yaraladığı iddiasıyla yargılanan Batuhan Çoşar, tutuklu bulunduğu Elazığ T Tipi cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) kanalıyla katıldı. Duruşmada, taraf avukatları ve Behsat Çakmak'ın eşi ile yakınları hazır bulundu.

Kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından hakkında dava açılan sanık Coşar, savunmasında, yaşanan olay nedeniyle üzgün ve pişman olduğunu belirtti.

Olay günü avlanmak için köy yolunda bulunan araziye gittiğini ve o esnada muhtarla karşıladığını belirten Coşar, kendisini şöyle savundu:

"Avlanmak istediğim sırada muhtar Behsat Çakmak arabasıyla gelerek bana 'av sezonu değil, neden burada avlanıyorsun' dedikten sonra küfretmeye başladı. Ardından arabasını üzerime sürdü. Sağ ve sol tarafımda çalılıklar bulunması nedeniyle kaçacak yerim yoktu. Ateş etmek zorunda kaldım. Yaşanan olay nedeniyle pişmanım, beraat ve tahliyemi talep ediyorum."

Maktulün Eşi Gülten Çakmak, sanık hakkında şikayetçi olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Üçpınar Köyü Muhtarı Behsat Çakmak, 15 Mart'ta, aracıyla köy yolunda av tüfeğiyle açılan ateş sonucu hayatını kaybetmiş, yanında bulunan Afganistan uyruklu çoban Muhammet Nuri yaralanmıştı. Olay yerinde bulunan ayak izleri ve dedektör köpek "Ten"in iz sürmesi sonucu zanlı Batuhan Coşar, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanmıştı.

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