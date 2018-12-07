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Erzincan'daki rekor eroin ile ilgili Vanlı iş adamı gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 18:05 | Son Güncelleme

 ERZİNCAN'da önceki gün ele geçirilen 1 ton 271 kilogram eroinle ilgili iş adamı A.E., Van'daki iş yerinde gözaltına alındı.

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- ERZİNCAN'da önceki gün ele geçirilen 1 ton 271 kilogram eroinle ilgili iş adamı A.E., Van'daki iş yerinde gözaltına alındı.
Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce Erzurum- Erzincan karayoluna yapılan uygulama sırasında Van’dan İstanbul’a giden bir TIR'ı durdurdu. Narkotik köpeği 'Odin'in de kullanıldığı aramalarda, hayvan kuyruk yağlarının bulunduğu dorsede 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirildi. TIR'da bulunan H.Ç., R.Y. ile S.Y. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda polis ekipleri, eroinin Van'dan gönderildiğini belirledi. Erzincan ve Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla, eroini gönderdiği değerlendiren iş adamı A.E., işyerinde gözaltına alındı. Tavuk firması bulunan A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından Erzincan'a gönderildi.

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