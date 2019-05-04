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Erzincan'daki sel

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 14:14 | Son Güncelleme

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, sağanak ve karların erimesi yüzünden Karasu Nehri'nin taşması sonucu kara yolu ile tarım arazilerinin sular altında kaldığı bölgeyi inceledi - Vali Arslantaş: "Tercan ilçemizin Kargın Beldesine bağlı Yolarüstü köyü ve beldenin bütün tarım arazileri sular altında. Yer yer kara yolunun suyun etki etmeye başladığı noktalarında da arkadaşlarımız tedbirler alıyorlar"

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Valisi Ali Arslantaş, kentte sağanak ve karların erimesi yüzünden yaşanan sel ile Karasu Nehri'nin taşması yüzünden sular altında kalan bölgede incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün kentte sağanak ve karların erimesiyle meydana gelen taşkınlar ile Karasu Nehri'nin taşması sebebiyle Tercan ilçesine bağlı Kargın Beldesi'ndeki tarım arazileri, E-80 Karayolu ve Erzincan-Erzurum tren yolunun bir bölümünün sular altında kaldığı hatırlatıldı.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın taşkınların yaşandığı bölgede incelemede bulunup Kargın Belediye Başkanı Zafer Kaya'dan bilgi aldığı anlatılan açıklamada, Arslantaş'a, İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili (AFAD) Kadir Çelik'in de eşlik ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arslantaş, taşkınlarda can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık bir haftadır aşırı yağış var. Bu yağışlar ve karların erimesi sonucu taşkınlar oluştu. Tercan ilçemizin Kargın beldesine bağlı Yolarüstü köyü ve beldenin bütün tarım arazileri sular altında. Yer yer kara yolunun suyun etki etmeye başladığı noktalarında da arkadaşlarımız tedbirler alıyor." dedi.

Arslantaş, yağışların Karasu Nehri'ndeki su seviyesini yükseltmesinin ardından Erzincan-Erzurum tren hattının bir bölümünde toprak kayması yaşandığını işaret ederek, şunları kaydetti:

"Üzümlü ilçemizde Balaban, Sarıkaya Köyü mevkisinde tren yolunun altının oyulması sebebiyle şu an tren seferleri durdu. Tren yolu ulaşımı durdu ancak tren yolcularımızı otobüslerle Erzurum'a aktaracağız, oradan yine trenle devam edecekler. Yağışlar yüzünden vatandaşlarımız tedirgin olmasın, devletimiz tüm kurum kuruluşlarıyla, jandarmasıyla AFAD ve DSİ ile işinin başında. Vatandaşlarımızın bu afetten en az etkilenmeleri sağlayacak tedbirleri alıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan Karasu Nehri

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