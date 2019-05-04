Erzincan'daki sel

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Valisi Ali Arslantaş, kentte sağanak ve karların erimesi yüzünden yaşanan sel ile Karasu Nehri'nin taşması yüzünden sular altında kalan bölgede incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün kentte sağanak ve karların erimesiyle meydana gelen taşkınlar ile Karasu Nehri'nin taşması sebebiyle Tercan ilçesine bağlı Kargın Beldesi'ndeki tarım arazileri, E-80 Karayolu ve Erzincan-Erzurum tren yolunun bir bölümünün sular altında kaldığı hatırlatıldı.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın taşkınların yaşandığı bölgede incelemede bulunup Kargın Belediye Başkanı Zafer Kaya'dan bilgi aldığı anlatılan açıklamada, Arslantaş'a, İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili (AFAD) Kadir Çelik'in de eşlik ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arslantaş, taşkınlarda can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık bir haftadır aşırı yağış var. Bu yağışlar ve karların erimesi sonucu taşkınlar oluştu. Tercan ilçemizin Kargın beldesine bağlı Yolarüstü köyü ve beldenin bütün tarım arazileri sular altında. Yer yer kara yolunun suyun etki etmeye başladığı noktalarında da arkadaşlarımız tedbirler alıyor." dedi.