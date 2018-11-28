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Erzincan'daki "terör örgütü" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 15:16 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında kırsaldan gelen örgüt mensuplarına yardım ettikleri öne sürülen 3'ü tutuklu 17 sanığın yargılanmasına devam edildi - Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, 15 sanık hakkında 7 yıl 6 ay ile 23 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezası talebinde bulundu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında kırsaldan gelen örgüt mensuplarına yardım ettikleri ileri sürülen 3'ü tutuklu 17 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan tutuklu yargılanan Ekrem Alican Sümbül, Erol Yeter ve Murat Demiray ile tutuksuz 13 sanık hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklardan N.Ç. ise bulunduğu ilden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Bazı izleyici, avukatlar ile sanık yakınlarının da hazır bulunduğu duruşmada, örgütten kaçarak teslim olan tanık H.D'nin talimatla alınan ifadesi okundu.

Tanık H.D, ifadesinde, iddianamede ismi geçen tüm sanıkları tanıdığını belirtti. H.D, tutuklu sanıklardan Erol Yeter'in, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sürekli irtibatlı olduğunu ve erzak yardımında bulunduğunu öne sürdü.

Sanıklardan Erol Yeter ise savunmasında, Giresun'un Yağlıdere ilçesinde teslim olan "Agit Van" kod adlı PKK'lı terörist H.D'nin, kendisi hakkında talimatla alınan ifadesinin çelişkilerle dolu olduğunu ve asılsız suçlamalarda bulunduğunu iddia etti.

Suçlamaları reddeden, terör örgütü üyelerine yardım etmediğini ileri süren Yeter, tahliyesi ve beraatini istedi.

Diğer sanıklar da kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, ifadelerin ardından cumhuriyet savcısına esas hakkında mütalaasını sordu.

Savcı, mütalaasında, tutuklu Ekrem Alican Sümbül ile tutuksuz sanıklar R.Ç, A.S, A.S, D.Ş, T.Ç, H.S, H.S, İ.S, L.S. ile M.Ç'ye "silahlı terör örgütüne yardım etme ve üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

Tutuklu sanık Murat Demiray'ın "silahlı terör örgütüne yardım etme ve üye olma" suçu ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefetten 8,5 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Tutuklu yargılanan Erol Yeter'in "silahlı terör örgütüne yardım etme ve üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istedi. Duruşma savcısı ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret ile "suçu ve suçluyu övdüğü" gerekçesiyle sanık hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

A.D. hakkında ise "silahlı terör örgütüne yardım etme ve üye olma" ile "terör örgütü propagandasını yapmak" suçundan 8 yıl 9 ay ile 23 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezası talebinde bulunuldu.

Sanık V.S'ye ise "silahlı terör örgütüne yardım etme ve üye olma" ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarından 8,5 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Duruşma savcısı ayrıca yeterli delil elde edilemediğinden sanıklardan N.Ç. ve S.S. hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Atılı suçlamayı kabul etmeyen sanıklar, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Tutuklu Ekrem Alican Sümbül'ün adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini kararlaştıran mahkeme heyeti, sanıkların esas hakkında savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
dava Erzincan PKK Terör örgütü

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