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Erzincan'daki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 20:37 | Son Güncelleme

Motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'daki trafik kazasında yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 28 Ekim'de yaşanan trafik kazasında yaralanan Metin Yıldız, tedavi gördüğü Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Binali Yıldırım Bulvarı'nda M.T. idaresindeki 24 DH 474 plakalı otomobil ile Metin Yıldız'ın kullandığı plakası belirlenemeyen motosiklet çarpışmış, Yıldız kazada ağır yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan Kaza Motosiklet sürücüsü trafik kazası

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