Erzincan'daki uyuşturucu operasyonu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, 51 kilo 193 gram eroinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, önceki gün Erzincan-Erzurum Karayolu'ndaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan İstanbul plakalı, Van'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünde narkotik detektör köpeği "Curt" ile yapılan aramada ele geçirilen 51 kilo 193 gram eroin ile ilgili gözaltına alınan M.S.Ç, (63) Y.K. (44), M.A.A. (18) ve V.A'nın (45) Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan V.A. tutuklandı. Mahkeme heyeti M.A.A.'yı adli kontrol şartıyla, diğer zanlıları ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

