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Erzincan'daki uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 18:09 | Son Güncelleme

293 kilo 200 gram eroin ele geçirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan üç şüpheliden biri tutuklandı, ikisi adli kontrolle serbest bırakıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, 293 kilo 200 gram eroin ele geçirilen operasyonla ilgili gözaltına alınan üç şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Şube müdürlükleri ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan B.E, C.E. ve A.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, C.E. ve A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Erzincan'da 2 gün önce, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Şube müdürlükleri ekiplerince Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan tırda 293 kilo 200 gram eroin bulunmuş, olayla ilgili B.E, C.E. ve A.Y. gözaltına alınmıştı.

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