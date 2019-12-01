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Erzincan’ı sis kapladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 11:49 | Son Güncelleme

İki gündür yağmurlu havanın etkisinde olan Erzincan’ı sabah saatlerinde sis kapladı.

İki gündür yağmurlu havanın etkisinde olan Erzincan’ı sabah saatlerinde sis kapladı. Görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü.
Uzun süredir kurak havanın etkisinde olan Erzincan’da son iki gündür yağmurlu hava hakimdi. Sabah saatlerinde Erzincan sisli havanın etkisi altına girdi. Görüş mesafesi 50 metrenin altına düşerken, şehirde kartpostallık görüntüler de oluştu. Sürücülerin olumsuz etkilendiği sisli hava bir müddet sonra yerini kapalı bir havaya bıraktı.
Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemiz genelinde havanın parçalı, çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, karla karışık yağmur, zamanla kar yağışlı olacağı bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu’da rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Kuvvetli kar yağışı uyarısı
Doğu Anadolu Bölgesi için akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.
Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Erzurum ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden meydana gelebilecek (Görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar, tipi oluşumu, buzlanma vb.) olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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