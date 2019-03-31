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Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Atınç Bahadır kazandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 21:46 | Son Güncelleme

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Atınç Bahadır kazandı.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Atınç Bahadır kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Atınç Bahadır 911, MHP adayı Oktay Efe 789, İYİ Parti adayı Birol Bahadır 97 oy aldı.

-Bahadır'ın öz geçmişi-

Atınç Bahadır, 1964'te Erzincan'da doğdu. Bahadır, Atatürk Üniversitesi Erzincan Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümünü bitirdikten sonra iş hayatına esnaflık yaparak devam etti. Bahadır, Çayırlı Ziraat Odası Başkanlığı yaptı. 2014 Yerel Seçimlerinde Çayırlı Belediye Başkanı seçilen Bahadır, evli ve 3 çocuk babası.

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