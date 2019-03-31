Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Mehmet Karaman kazandı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Mehmet Karaman kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Karaman 610, AK Parti adayı Erdem Atmaca 430, CHP adayı Soner Coşkun 24 oy aldı.

-Karaman'ın öz geçmişi

Mehmet Karaman 1965 yılında Erzincan Kemaliye ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Kemaliye'de tamamlayan Karaman, ardından ticaret hayatına atıldı. Siyasi hayatına MHP'de başlayan Karaman, parti içerisinde değişik görevlerde bulundu. Halen ticaretle uğraşan Karaman, evli ve iki çocuk babası.

