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Erzincanlı Kaymakam Aykaç, Kangal ilçesine atandı

31.10.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 1,5 yıldır Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde kaymakamlık görevini yürüten Erzincanlı Onur Aykaç, Sivas’ın Kangal ilçesine atandı.

Erzincanlı Kaymakam Aykaç, sosyal medya üzerinden yayımladığı veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yaklaşık 1,5 yıldır yürütmekte olduğum Mihalıççık Kaymakamlığı vazifemden Sivas ili Kangal ilçesine atanmam nedeniyle bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. İlçemizde göreve başladığım Haziran 2021’den bu yana; Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için, hakkın evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldim diyerek Bizim Yunus’un torunlarına hizmet etme bilincini düstur edinerek her daim; yürüdüğüm her adımda, attığım her imzada, almış olduğum her kararda adaletten ayrılmadan, hukukun üstünlüğü çerçevesinde devletimize ve milletimize hizmet etme gayretinde oldum.

Tüm bu süreçte beşer olmuş olmanın doğal bir sonucu olarak hatalarım olmuştur, ancak hatasıyla doğrusuyla günahıyla sevabıyla nefsi hareket etmekten ziyade her daim vazifemin milletimize hizmet olduğu bilinciyle hareket ederek görevimi noktalamış olmanın huzuru içerisindeyim” dedi.

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