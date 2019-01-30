Erzincanlıları kar sokağa döktü

Erzincan’da yağan kar sebebiyle vatandaşlar sokaklara akın etti.
Erzincan’da kısa zamanda etkili olan kar yağışı sokakları beyaza bürüdü. Yaklaşık 30 dakikada tamamen karla kaplanan yolları açmak için Erzincan Belediyesine bağlı ekipler trafiğin aksamaması için gün boyunca cadde ve sokaklarda kar küreme, tuzlama çalışması yaptı.
Kar yağışını fırsat bilen Erzincanlı vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu. 7’den 70‘e her yaştan vatandaş karın tadını doyasıya çıkardı. Vatandaşlar beyaz örtü ile bol bol fotoğraf çektirip kartopu oynadı. Ufak çaplı trafik kazalarında herhangi bir yaralanma olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kar yağışı gecenin geç saatlerine kadar sürdü.
CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı
Doktora gitti, evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara
Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi
Aralarında 33 yaş fark var! 'Herkes onu babam sanıyor'
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum