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Erzincanlıları kar sokağa döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 23:33 | Son Güncelleme

Erzincan’da yağan kar sebebiyle vatandaşlar sokaklara akın etti.Erzincan’da kısa zamanda etkili olan kar yağışı sokakları beyaza bürüdü.

Erzincan’da yağan kar sebebiyle vatandaşlar sokaklara akın etti.

Erzincan’da kısa zamanda etkili olan kar yağışı sokakları beyaza bürüdü. Yaklaşık 30 dakikada tamamen karla kaplanan yolları açmak için Erzincan Belediyesine bağlı ekipler trafiğin aksamaması için gün boyunca cadde ve sokaklarda kar küreme, tuzlama çalışması yaptı.

Kar yağışını fırsat bilen Erzincanlı vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu. 7’den 70‘e her yaştan vatandaş karın tadını doyasıya çıkardı. Vatandaşlar beyaz örtü ile bol bol fotoğraf çektirip kartopu oynadı. Ufak çaplı trafik kazalarında herhangi bir yaralanma olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kar yağışı gecenin geç saatlerine kadar sürdü.

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