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  4. Erzurum adeta dondu! -24,6 ile buz kesen hava Palandöken'de kış tatilcilerinin keyifli vakit geçirmesini alıkoyamadı

Erzurum adeta dondu! -24,6 ile buz kesen hava Palandöken'de kış tatilcilerinin keyifli vakit geçirmesini alıkoyamadı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
02.01.2025 12:43
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Erzurum'da -24,6 gördü. Hava bugün parçalı bulutlu, buzlanma ve don ile sisli geçecek. Çığ tehlikesi nedeniyle dikkatli olunması uyarısı yapıldı. Palandöken’de yeni yıl coşkusu zirve yaptı; kayakçılar meşalelerle geceye renk kattı, havai fişek gösterisiyle kutlamalar devam etti.

Erzurum adeta dondu! -24,6 ile buz kesen hava Palandöken'de kış tatilcilerinin keyifli vakit geçirmesini alıkoyamadı

Meteorolojinin tahminlerine göre; Erzurum ve bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği, buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

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ÇIĞ UYARISI!

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteoroloji çığ uyarısında bulunurken, bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği hatırlatıldı.

Termometreler Erzurum'da Tekman Hacıömer Köyü -24,6, Aziziye'de -22,1, Aşkale'de -21,9 ve Pasinler'de -21,5'i gösterdi.

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SOĞUĞUN TADINI PALANDÖKEN ÇIKARDI

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 500 rakımındaki otellerin önündeki kayak pistinde düzenlenen yeni yıl kutlaması, akşam saatlerinde başladı. Gün boyu kayak yapıp akşam saatlerinde de otellerin balo salonunda canlı müzik eşliğinde eğlenen konuklar, meşaleli gece kayak etkinliğinin ardından havai fişek gösterisini izledi. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yerli ve az sayıda yabancı turistin tercih ettiği Palandöken'de eğlence gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Davetliler düzenlenen etkinliklerle doyasıya eğlendi. Otellerde gecenin ilerleyen saatlerinde ise davetlilere dondurmalı pasta ve çorba ikramında bulunuldu.

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KAR ŞÖLENİNE KATILDILAR

Yeni yıla coşkuyla giren tatilciler, barış dileklerinde bulundu. Erzurum'a ailesi ile İzmir’den gelen Selen Deniz, "Güne kayak yaparak başladık. Sonra balo salonunda canlı müzik eşliğinde yemek yiyip tam gece yarısı havai fişek gösteri altında zirveden meşalelerle inen kayakçıları izledik. Yeni yıla mutlu girdik, umarız hep böyle devam eder. Herkese barış içinde iyi seneler diliyorum” diye konuştu.

(DHA) (İHA)

Anahtar Kelimeler:
palandöken Erzurum turist tatil meteoroloj
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