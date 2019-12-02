Vatandaşlardan Yakup Bilgin, önceki yıllara göre bu sene karın geç yağdığını ve kışı özlediklerini söyledi.

Bazı vatandaşlar kardan dolayı yürümekte sıkıntı yaşarken yüksek rakımlı bölgelerdeki köylerde yaşayan çocuklar karı fırsata çevirerek eğlendi.

Karla mücadele ekiplerinin ulaşımda aksamaların yaşanmaması için çalışma başlattığı kentte, hasarlı trafik kazaları da yaşandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor.

Her mevsimin ayrı bir güzelliği olduğunu ifade eden Bilgin, "Kar kışın vazgeçilmez parçası ama hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışıyla ortaya güzel görüntüler de çıkıyor." dedi.

- Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 3 gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Beyaza bürünen ilçede kar kalınlığı 15, Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde ise 20 santimetreye ulaştı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki yollarda kar küreme çalışması başlattı.

Yaban kuşlarının kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlandığı gözlendi.

- Ardahan

Ardahan'da da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Esnaf iş yerlerinin önünü, araç sahipleri de karla kaplanan araçlarını temizledi.

Yetkililer, kar yağışının söz konusu illerde ve bölgenin yüksek kesimlerinde sürdüğünü belirterek, yollardaki kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücülerin zincirsiz yola çıkmamasını önerdi.

