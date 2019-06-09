Erzurum Ayvalı Barajı'ndaki balık ölümlerine ilişkin inceleme

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Erzurum'un Ayvalı Barajı Gölü'ndeki balık ölümleri ihbarı üzerine yetkililerin bölgeye giderek incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın, Erzurum'un Olur ilçesi Çataksu Mahallesi Ayvalı Barajı Çatgir mevkisindeki yaklaşık 5 kilometrelik kıyı şeridi boyunca balık ölümleri olduğuna dair ihbar üzerine harekete geçtiği ve bölgeye, Kaymakam başkanlığında ilgili birimlerden teknik ekiplerin gönderildiği kaydedildi.

Ekiplerin ilk olarak kimyasal atık şüphesi üzerine inceleme başlattığının ifade edildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İlk etapta, bölgede bulunan köylerdeki hayvancılık işletmelerinin gübre atıklarına yönelik incelemeler yapılıp işletme atıklarına yönelik bir kirlenmenin olmadığını tespit edilmiştir. Çoklu ölçüm cihazları ile yapılan ölçümlerde su ph seviyesinin 8,5 (normalin üzerinde) ve sıcaklığının 25 derece civarında olduğu tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde bölgede sıcaklık artışına müteakiben ölümlerin arttığı tespit edilmiştir. Bölgeden ve barajı besleyen akarsulardan ilgili laboratuvarlara gönderilmek üzere balık ve su numuneleri alınmıştır."

Açıklamada, laboratuvarlardan gelecek sonuçlar doğrultusunda balık ölümlerinin nedeninin kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

