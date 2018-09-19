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Erzurum "Beyaz aşklar şehri" sloganıyla tanıtılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 20:34 | Son Güncelleme

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz: - "Coğrafyamızın nişanesi olan bembeyaz kardan, tarihimizin ispatı hükmündeki Türk-İslam ışığından ilham alan medeniyetin şehri Erzurum'u bir de 'aşk' ile tarif edelim istiyoruz"

"Medeniyetin şehri" olarak bilinen Erzurum'un "Beyaz aşklar şehri" sloganıyla tanıtılması amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, yaptığı yazılı açıklamada, Erzurum'dan yeni bir seslenişle yeni bir slogan hazırlandığını belirtti.

Türk mitolojisinde beyazın temizlik, saflık, sadelik, ilk ve dürüstlük anlamlarına geldiğine işaret eden Almaz, aşkın ise bağlılık, samimiyet ve derinlik demek olduğunu anlattı.

Aşk ile sevdikleri Türkiye ve memleketleri Erzurum'u tarif ederken akıllarına engin bir beyazlık geldiğine dikkati çeken Almaz, şunları kaydetti:

"Kardelen ise ilk uyanış, taptaze bir başlangıç, azim ve mücadeledir. Coğrafyamızın nişanesi olan bembeyaz kardan, tarihimizin ispatı hükmündeki Türk-İslam ışığından ilham alan medeniyetin şehri Erzurum'u bir de 'aşk' ile tarif edelim istiyoruz. Erzurum, Anadolu ruhunun çiğdemler misali aşk ile boy verdiği beyazlığın şehridir. Rabbimizi de vatanımızı da işimizi de aşk ile severiz. Burada işimiz aşk iledir. Erzurum, bembeyaz ve güzel bitimsiz bir ruh ile ayakta duranların şehridir. Palandöken'de zirve zirve yıldızlanan beyaz aşkların şehridir. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak Erzurum için "Beyaz aşklar şehri" gibi güzel bir sloganla yerli ve yabancı turistlere seslenelim istedik."

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Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz slogan

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