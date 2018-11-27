Erzurum beyaza büründü

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı. Kars'ta ise buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada, okul servisi şarampole devrildi. Ters dönen araçtaki 10 öğrenci hafif yaralandı.

Yeni güne beyaz örtü ile uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünü temizledi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, cadde ve yolllarda kar temizleme çalışması yaptı. Kar kalınlığı Palandöken ve Sarıkamış kayak merkezlerinde 21, Konaklı Kayak Merkezi'nde 16, Erzincan Ergan Kayak Merkezi'nde 4 santimi buldu. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü gece saatlerine kadar Erzurum, Erzincan çevreleri, öğle saatlerine kadar Ağrı il geneli, Kars ve Iğdır ilinin batı kesimlerinin aralıklı kar, zamanla yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceğinin tahmin edildiğini bildirdi. Meteoroloji, bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi beklendiğinden vatandaşların ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmasını istedi.

OKUL SERVİSİ KAZA YAPTI

Öte yandan Kars merkeze bağlı Azat köyünden Mihralibey Ortaokulu'na gitmekte olan Güven Karatay idaresindeki 36 M 0438 plakalı öğrenci servisi, kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Karacaören köyünde buzlanan yolda kaza yaptı. Ters dönen serviste bulunan 10 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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