HABER

Erzurum beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 10:21 | Son Güncelleme

ERZURUM'da dün gece başlayan kar yağışı, sabaha kadar etkisini sürdürüp, kenti beyaz örtüyle kapladı.

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da dün gece başlayan kar yağışı, sabaha kadar etkisini sürdürüp, kenti beyaz örtüyle kapladı. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı kentte, 197 yerleşim yerinin merkezle bağlantısı kesildi.
Orta Akdeniz'den gelen yağışlı havanın etkisine giren Erzurum'da kar yağışı gece 24.00 sıralarında başladı. Sabaha kadar, etkisini artırarak devam eden yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Metrekareye 16.1 kilogram yağışın düştüğü merkezde büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait ekipler, temizlik çalışması başlattı. İş makineleri buzlanma tehlikesine karşı yollara tuz döktü.
Yağış nedeniyle 197 yerleşim biriminin merkezle bağlantısı kesildi. Kar yağışının etkili olduğu Erzincan'da da 129 köy yolu ulaşıma kapandı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre bugün akşam saatlerine kadar etkili olacak kar yağışı yarın yerini soğuk ve ayaza bırakacak. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bölgede beklenen en düşük sıcaklıklar şöyle olacak:
Erzurum -8, Kars -12, Ağrı -7, Iğdır -1, Erzincan -4, Ardahan -6, Muş 1.

PARTNER90'ların efsane ismi Asya'ya şok suçlama! 90'ların efsane ismi Asya'ya şok suçlama!
Kocaeli’de 1 haftada 33 kişi gözaltına alındıKocaeli’de 1 haftada 33 kişi gözaltına alındı
Çatıya çıkan kadın 3 saatte ikna edildiÇatıya çıkan kadın 3 saatte ikna edildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni imajı olay oldu! 'İnşallah peruktur'

Yeni imajı olay oldu! 'İnşallah peruktur'

Türk öğrenci ülkesini savundu diye tekme tokat dövüldü!

Türk öğrenci ülkesini savundu diye tekme tokat dövüldü!

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Platonik aşık dehşet saçtı!

Platonik aşık dehşet saçtı!

O Ses Türkiye'ye damga vuran isim! Herkesi büyüledi

O Ses Türkiye'ye damga vuran isim! Herkesi büyüledi

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çobanbey’de zırhlı araç devrildi, 3 asker yaralandı

Askeri araç devrildi! 3 asker yaralı

Evi kundaklamaya çalışırken kendilerini yaktılar

Evi kundaklamaya çalışırken kendilerini yaktılar

İzmir’de koca dehşeti! Kanlar içerisinde kalan kadın hayatını kaybetti

İzmir’de koca dehşeti! Kanlar içerisinde kaldı

Minibüsçü dehşeti! Kendisini uyaran kız kardeşlere saldırdı

Minibüsçü dehşeti! Kız kardeşlere böyle saldırdı

Büyükada’da RUAM’lı at paniği! İnsanlara da bulaşabiliyor

Büyükada’da RUAM’lı at paniği!

Adana'da korkunç olay! Eşine 'Elveda Ayşem' mesajı gönderip intihar etti

Eşine "Elveda Ayşem" mesajı gönderip 10. kattan atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.