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Erzurum-Bingöl kara yolu ulaşıma kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 00:29 | Son Güncelleme

Erzurum-Bingöl kara yolu ulaşıma kapandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla Erzurum-Bingöl kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erzurum-Bingöl devlet kara yolu, 0-25 kilometresi arasında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 23.05 itibarıyla trafiğe kapatıldı.

Dün geceden itibaren etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle kent genelinde ise 178 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan yolların tekrar ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması aralıksız devam ediyor.

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