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Erzurum-Bingöl Karayolu'na çığ düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 19:22 | Son Güncelleme

ERZURUM- Bingöl karayoluna, çığ düşmesi sonucu, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM- Bingöl karayoluna, çığ düşmesi sonucu, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Sürücüleri uyaran Palandöken Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, araçların geçişine izin vermiyor.

Erzurumda yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Tipi ve fırtınanın etkili olduğu Erzurum'un Çat ilçesi ile Bingöl'ün Karlıova ilçeleri arasında bulunan Çirişli mevkiine öğlen saatlerinde çığ düştü. Tonlarca karın savrulduğu sırada yolda araç olmaması olası can kaybını önledi. Olay yerine ulaşan Erzurum AFAD Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgede her ihtimale karşı arama yaptı. Sis ve fırtına sebebiyle görüş mesafesinin 5 metrenin altına düştüğü karayolunda çok sayıda araç mahsur kaldı.

Erzurum'da jandarma Bingöl tarafına gidecek araç sürücülerini uyardı. Kentin çıkış noktasında görev alan Palandöken Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, araç geçişine izin vermezken, sürücülere yolun kapalı olduğunu belirtiyor.

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