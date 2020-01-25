Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için adeta seferberlik ilan etti. Büyükşehir, itfaiye ve kurtarma ekiplerinden iş makinelerine; yiyecek-içecek, mutfak malzemesi ve kıyafetten kışlık bot ve monta varıncaya kadar tırlar dolusu yardım malzemesini deprem bölgesine gönderdi.

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından can ve mal kayıplarının yaşandığı bölgeye, Erzurum Büyükşehir Belediyesi de yardım için koştu. Başkan Mehmet Sekmen’in talimatıyla teyakkuza geçirilen ilgili birimler kısa sürede temin edilen insani yardım malzemelerini deprem bölgesine tırlarla gönderdi.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Dün akşamdan beri seferberlik ilan etmiş durumdayız. Elazığ ve Malatya’daki depremzede kardeşlerimizin ihtiyaç duyabilecekleri araç-gerek, insani yardım malzemesi ve gıda maddesini bölgeye sevk ettik” dedi.

Tam teşekküllü mobil mutfak yola çıktı

Başkan Sekmen, depremin ardından Elazığ ve Malatya illerinin yöneticilerinin yanı sıra AFAD’la da temasa geçtiklerini belirterek, deprem bölgesinde duyulabilecek ihtiyaca göre anında bir planlama yaptıklarının altını çizdi. Sekmen, deprem bölgesine 50 bin kişinin yemek ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede tam teşekküllü mobil bir tır mutfak gönderdiklerini, buna ilaveten de yine 2 tır dolusu gıda maddesi yola çıkardıklarını bildirdi.