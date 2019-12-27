Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Bölükbaşı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

"Yılın Fotoğrafları" hakkında AA Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar'dan bilgi alan Bölükbaşı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Başsavcı Bölükbaşı, haber kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz", yaşamda Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da kandil akşamı", sporda ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğrafına oy verdi.

Bölükbaşı, fotoğrafların birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Bölge Müdürü Bekar, ziyaret sonunda Bölükbaşı'na, AA muhabiri Fazıl Saraç tarafından çekilen "Damlalara yansıyan bayrak" fotoğrafını takdim etti.

