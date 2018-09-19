HABER

Erzurum'da 3 gün önce kaybolan 2 çocuk annesi kadın bulundu!

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 15:06 | Son Güncelleme

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, 3 gün önce kaybolan 2 çocuk annesi 34 yaşındaki Pınar Unus yaylada bitkin halde bulundu.

Erzurum'da 3 gün önce kaybolan 2 çocuk annesi kadın bulundu!

Merkez Aziziye ilçesine bağlı Dadaşkent semtinde yaşayan Pınar Unus, hafta sonu çocuklarıyla birlikte ailesinin yaşadığı Aşkale ilçesine bağlı Koşapınar köyüne gitti. Pınar Unus, geçen 16 Eylül'de saat 13.00 sıralarında oğlu ile birlikte annesi Engin Urçar'ın yanına gitmek için kayınpederi Müdahir Unus'un evinden ayrıldı. Annesinin evinin önüne geldiğinde Pınar Unus, oğlundan kayınpederinin evinde unuttuğu çantasını getirmesini istedi. Çantayı alıp anneannesinin evine dönen çocuk, annesini burada bulamadı. Köy içerisinde uzun süre Pınar Unus'u arayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadının bulunması için tüm köylüler seferber oldu. Evler, samanlıklar, ahırlar, dağlık arazi, otlak ve sulak alanların didik didik aranmasına rağmen genç kadına ulaşılamadı. İz takip köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda ekipler, drone desteğiyle arazideki çalışmalarını sürdürdü.

2-cocuk-annesi-kadin-boyle-bulundu-2

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Koşapınar köyünde bugün erken saatlerde arama çalışmalarına yeniden başlandı. Genç kadın saat 11.00 sıralarında köye 8-10 kilometre uzaklıkta Kıblepınarları mevkiinde komşuları tarafından bitkin halde bulundu.

2-cocuk-annesi-kadin-boyle-bulundu-3

Korktuğu ve insanlardan kaçtığı öğrenilen genç kadının, tekrar hastaneye yatmak istemediği için kaçtığı ileri sürüldü. Kardeşinin bulunması için seferber olan herkese teşekkür eden Aziz Urçar, "Çok mutluyuz kardeşimize ulaştık. Biraz korkmuş. Hastaneye gitmek istemediği için buradaki sağlık ekiplerine ilk müdahalesini yaptıracağız. Herkese çok teşekkür ederiz" dedi. (DHA)

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Refüjde sulama yaparken otomobil çarpan işçi öldüRefüjde sulama yaparken otomobil çarpan işçi öldü
Otobüs kazasında ölenlerden 2'si Eskişehir ve Bilecik'te toprağa verildiOtobüs kazasında ölenlerden 2'si Eskişehir ve Bilecik'te toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Aşkale kayıp anne

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Defne Samyeli yolda kaldı, Cem Yılmaz'ı aradı

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İlginizi Çekebilir

Düğün fotoğrafının böylesi! Gelinle damat tam öpüşüyordu ki...

Düğün fotoğrafının böylesi! Gelinle damat tam öpüşüyordu ki...

Fiyat listesi sosyal medyayı sallayan Sakarya'daki lokantaya müşteri akını

Fiyat listesi sosyal medyayı sallayan Sakarya'daki lokantaya müşteri akını

Erkek ve dişi aslan dehşete düşürdü! Nefes kesen anlar

Erkek ve dişi aslan dehşete düşürdü! Nefes kesen anlar

Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf'e turist akını!

Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf'e turist akını!

İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay: Bonzai hazırlarken görüntülendi kameraya saldırdı

İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay: Bonzai hazırlarken görüntülendi kameraya saldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çizgi film karakteri gibi gözleri var!

Çizgi film karakteri gibi gözleri var!

Türk Yıldızları Boğaz'da!

Türk Yıldızları Boğaz'da!

Böyle olur aşiret düğünü! Sır gibi gizlediler

Böyle olur aşiret düğünü! Sır gibi gizlediler

Çıtır tavuk diye aldı, içinden bakın ne çıktı

Çıtır tavuk diye aldı, içinden bakın ne çıktı

Peugeot 306 marka otomobilin muhteşem değişimi

Peugeot 306 marka otomobilin muhteşem değişimi

Annelerini aldatan babalarına muska yaptıracaklardı... İki kız kardeşe kabusu yaşattı!

Annelerini aldatan babalarına muska yaptıracaklardı... İki kız kardeşe kabusu yaşattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.