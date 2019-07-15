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Erzurum'da 4,3 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 03:40 | Son Güncelleme

Erzurum'un Oltu ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Erzurum'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.15'de merkez üssü Oltu ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. (AA)

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Erzurum deprem

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