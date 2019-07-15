Erzurum'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n internet sitesinde yer alan bilgiye g\u00f6re, saat 03.15'de merkez \u00fcss\u00fc Oltu il\u00e7esi olan 4,3 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem kaydedildi.\nDepremin yakla\u015f\u0131k 7 kilometre derinlikte meydana geldi\u011fi belirlendi. (AA)PARTNERYa\u015f\u0131n\u0131 duyunca inanamayacaks\u0131n\u0131z!Ardahan\u2019da ula\u015f\u0131ma sis engeli\u0130hbar\u0131 alan ekipler harekete ge\u00e7ti! Sivas'ta korku dolu gece!
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