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Erzurum'da 5 katlı bina çöktü! Çevre binalardakiler tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 00:28 | Son Güncelleme

Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesinde kullanılmayan 5 katlı bina çöktü, olayda yaralanan olmadı.

Erzurum'da 5 katlı bina çöktü! Çevre binalardakiler tahliye edildi

İlçenin Şükrüpaşa Mahallesi'nde yer alan İlhami Akkuş'a ait 5 katlı bina akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tamamen çöktü.

Olay üzerine bölgeye çok sayıda polis ekiplerinin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Gelen ekiplerce yapılan incelemede kullanılmadığı anlaşılan binanın çökmesi sonucu şans eseri yaralanan olmadığı belirlendi.

Çöken binanın çevresinin polislerce güvenlik şeridine alınması sonrasında vatandaşların alana yaklaşmasına izin verilmedi.

ÇEVREDEKİ BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

Binanın çökmesi sebebiyle çevredeki binalarda oturan bazı vatandaşlar da ekiplerce tedbiren evlerinden tahliye edildi. 5 yıl önce kentsel dönüşüm projesi sebebiyle boşaltıldığı öğrenilen evin çökmesi dolayısıyla vatandaşlar da endişeli anlar yaşadı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. (AA)

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