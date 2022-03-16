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Erzurum'da acı olay! 3 yaşındaki Bedir kusmuğunda boğularak hayatını kaybetti

16.03.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahreden olay Erzurum'da meydana geldi. 3 yaşındaki Bedir, süt içip uyuduktan sonra kusması sonucu boğuldu. Boğularak hayatını kaybettiği belirlenen küçük çocuk toprağa verilirken, Doç. Dr. Mustafa Kara, çocukların yemekten en az 2 saat sonra uyutulması gerektiğini ve tıka basa doyurulmaması gerektiğini söyledi.

Erzurum'da acı olay! 3 yaşındaki Bedir kusmuğunda boğularak hayatını kaybetti

Olay, önceki gün Erzurum'un Yakutiye ilçesi, Şükrüpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Dilek Erdem'in süt içirdiği oğlu Bedir Akça, bir süre sonra uyudu. Uyku sırasında oğlunun morardığını gören anne, çocuğu kontrol ettiğinde nefes alamadığını fark etti. Dilek Erdem, eşi Ferit ile oğlunu evlerinin yakınındaki Dr. Osman Edip Somunoğlu Aile Sağlığı Merkezi'ne götürdü. Doktorların müdahale ettiği Bedir Akça'nın kusma sonucu boğularak öldüğü tespit edildi. Otopsinin ardından çocuğun cenazesi, Hz. Ebubekir Camii'nde kılınan namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.

Bu tür vakaların sıkça görüldüğünü belirten Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kara, çocukların tıka basa doyurulmaması gerektiğini söyledi.

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'YAN YATIRILARAK SIRTINA VURULMASI SAĞLANMALI'

Doç. Dr. Kara, "Çocuklara asitli içeceklerin içirilmemesi de gerekir. Bunlar olmadan da çocukta kusmayı tetikleyen bir problem yaşanabilir. Bunda da kusmayı önlemek çok zordur. Çocuk solunum sıkıntısı yaşıyorsa, yüzde morarma varsa, nefes almakta zorluk çekiyorsa; yan yatırıp sırtına vurarak akciğere kaçan materyalin çıkarılması ve bir an önce sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir" dedi.

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'EMZİRDİKTEN SONRA YAN YATIRILMASI GEREKİR'

Emzirme döneminde de boğulma vakalarının yaşandığını hatırlatan Doç. Dr. Kara, "Bebeğin yutarak midesine göndereceği bir maddenin, yanlışlıkla solunum yollarına kaçması olarak tanımlanan 'aspirasyon' yaşanabilir. Bu aspirasyon konusu daha küçük bebeklerde de yaşanabilir. Süt çocukluğu döneminde olan bebeklerde de yaşanabilir. Emzirme tekniklerine annenin riayet etmesi gerekir. Anne sütü verildikten sonra gazının çıkarılması, yan yatırılması gibi konulara dikkat edilmeli. Bunlar aspirasyon riskini azaltabilir" diye konuştu.

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(DHA)

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