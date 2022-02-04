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  4. Erzurum'da bozulan cam koluna bulduğu otomatik yöntem ile sosyal medyada ilgi odağı oldu

Erzurum'da bozulan cam koluna bulduğu otomatik yöntem ile sosyal medyada ilgi odağı oldu

04.02.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’da bir vatandaş aracının bozulan cam koluna bulduğu çözümle sosyal medyada ilgi odağı haline geldi. Kırılan cam kolu yerine şarjlı matkabı kullanan vatandaşın o anları izleyenleri gülümsetti.

Erzurum’un Uzundere ilçesinde yaşayan Taner Sarı isimli vatandaş 1989 model aracının cam kolu kırılınca soğuk havada açık olan camını kapatamadı. Bunun üzerine pense ile camını kapatmaya çalışan Sarı bunda çözüm bulamayınca aracında bulunan şarjlı matkap ile camı kapatmayı denedi.

BİNLERCE KEZ İZLENDİ

O anları cep telefonu ile kaydeden Sarı, sosyal medya hesaplarından bu anları paylaştı. Kısa sürede binlerce kişinin izlediği video görenleri gülümsetti.

"GÜZEL BİR ÇÖZÜM OLDU"

Bulduğu çözümü anlatan Taner Sarı, kış mevsiminde açık kalan camına acil bir çözüm ararken bu fikri bulduğunu ifade ederek, “Bu araç 1989 model dolayısıyla araçta parça kırılmaları yaşanabiliyor. Dün aracımın cam kolu kırıldı. Açık vaziyette kaldı. Kış mevsimini yaşıyoruz. Acilen çözüm üretmem gerekiyordu. Ben de öncelikle pense ile denedim. Uğraştım ama olmadı. Sonra şarjlı matkap fikri aklıma geldi ve denedim. Güzel bir çözüm oldu” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Erzurum
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