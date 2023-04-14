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Erzurum'da cani evlat vahşeti! Annesini uyurken boğazını kesip öldürdü, babası ağır yaralı: 'Gizemli bir ses öldürmemi söyledi'

14.04.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da dün korkunç bir olay yaşandı. 25 yaşındaki Ahmet Yavuz Köşebent, annesinin boğazını keserek öldürdü, babasını ise ağır yaraladı. Emniyetteki ifadesinde cani evlat, "Sabah uyurken gizemli bir iç ses bana anne ve babamı öldürmemi söyledi. Annemin odasına usulca girdim, uykudayken boğazını kestim. Komşular olmasaydı babamı da öldürecektim" dedi.

Korkunç olay, dün Erzurum Aziziye'de meydana geldi. Sabah saatlerinde 25 yaşındaki Ahmet Yavuz Köşebent, annesiNİ uyurken boğazını kesip öldürdü. Durumu fark etmesi üzerine odaya gelen babasını ağır yaralayan Köşebent, adliyeye sevk edildi. Emniyetteki ifadesinde "Sabah uyurken gizemli bir iç ses bana anne ve babamı öldürmemi söyledi" diyen Köşebent, annesinin odasına usulca girip uykudayken boğazını kestiğini, komşular olmasa babasını da öldüreceğini söyledi.

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CANİ EVLAT DEHŞET SAÇTI

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Aziziye ilçesine bağlı Dadaşkent semtinde meydana geldi. Özçağrı Apartmanı C Blok 1'inci katta yaşayan Ahmet Yavuz Köşebent, mutfaktan aldığı bıçakla yatakta uyuyan annesi Serpil Köşebent'in (57) boğazını keserek öldürdü. Çıkan sesler üzerine eşinin yattığı odaya giren baba Nevzat Köşebent (62), oğluna ne yapıyorsun diyerek engel olmaya çalıştı. Bu sırada baba da bıçak darbelerine maruz kaldı. Babasını defalarca bıçaklayan Ahmet Yavuz Köşebent, çıkan arbedede elinden yaralandı. Nevzat Köşebent, karşı komşuya sığınarak canını zor kurtardı. Komşuların elinden bıçağını aldığı Ahmet Yavuz Köşebent, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şüpheli, hastanede elinden tedavisi yapıldıktan sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

"GİZEMLİ BİR SES ANNE VE BABAMI ÖLDÜRMEMİ SÖYLEDİ"

Anne ve babasıyla bir sorunu olmadığını öne süren Ahmet Yavuz Köşbent'in ifadesinde, "Anne ve babamla daha önceden hiçbir problemimiz yoktu. Sabah uyurken gizemli bir iç ses bana anne ve babamı öldürmemi söyledi. Annem ve babam ayrı odalarda yatıyor. Annemin odasına usulca girdim, uykudayken boğazını kestim. Annemin hırıltısına babam geldi. Bana 'Sen ne yapıyorsun?' dedi. Bu sefer babamı bıçaklamaya başladım. Babam kaçtı, ben de peşine gittim. Karşı komşunun zilini çaldı. Kapıyı yaşlı bir amca ve teyze açtı. Benim elimden bıçağı aldılar. Ben eve tekrar girip mutfaktan bir meyve bıçağı alıp geri geldim. Babamı tekrar bıçaklamaya devam ettim. O bıçağı da elimden aldılar. Komşular olmasaydı babamı da öldürecektim" dediği öğrenildi.

BABA YOĞUN BAKIMDA

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Ahmet Yavuz Köşebent, bugün güvenlik önlemi altında adliyeye çıkarıldı. Şüpheli, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Bu arada ağır yaralı olarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba Nevzat Köşebent'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Oğlu tarafından öldürülen anne Serpil Köşebent, bugün cuma sonrası Narmanlı Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

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