Erzurum'da çığ faciası: 2 kişiyi arama çalışmaları başlatıldı

Horasan ilçesinin kırsal Kadıcelal Mahallesi'ne 5 kilometre uzaklıktaki 15 haneli Çayanyurdu mezrasının su deposunda, su azalınca bölge halkı çalışma başlattı. Mezrada oturan akraba Abdullah ve Cüneyt Aktaş, depoya su sağlayan kaynağı kontrol ederken, tepeden kopan kar kütlesi üzerlerine düştü. Abdullah ve Cüneyt Aktaş'ın çığ altında kaldığı belirtilirken, ihbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

"YOL AÇILMAK İSTENSE 5-6 SAAT SÜRER"

Kadıcelal Mahalle Muhtarı Mehmet Salih Demir, "Mezradaki depoya su az geliyormuş. Abdullah ve Cüneyt Aktaş, suyun kaynağında inceleme yapmak isterken üzerlerine çığ düşmüş. Son günlerde artan yağış sebebiyle mezraya giden yol kapalı. İş makineleriyle açılmak istense 5-6 saat sürer. Bölgeye ya helikopter ya da paletli kar üstü araçla ulaşım sağlanabilir" dedi.

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Yaklaşık 1 saat önce olayı haber alır almaz tüm ekiplerimizi yönlendirdik. Yalnız yol da kapalı. Kar üstü araçları, kar motorlarıyla ulaşmaya çalışıyoruz. Devletin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Herkes müdahale etmeye çalışıyor. Biz de varmak üzereyiz. Bu profesyonel bir çalışma. Arama kurtarma çalışması yaparken başka bir faciayla karşılaşmak istemiyoruz. Soğukkanlılıkla hareket etmemiz gerekiyor. Vatandaşımız iyi niyetle yardımcı olmaya çalışıyor ama bu profesyonel olarak yapılması gereken bir şey. Biraz daha sabırlı olmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

DİĞER BÖLGELER İÇİN DE UYARI

Meteorolojiden yapılan uyarıda, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski bulunması nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

