Erzurum'da çocuğa cinsel istismar hükümlüsü cezaevinde intihar etti!

Tortum ilçesinde yaşayan Z.A., okul müdürü O.G.'den oğlu Y.A.'nın, aynı mahallede oturan akrabaları 3 çocuk babası çiftçi İbrahim Yılmaz'ın cinsel istismarına uğradığını öğrendi. Anne Z.A., 6 Kasım 2017 tarihinde, Derekapı Jandarma Komutanlığı'na giderek İbrahim Yılmaz'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan İbrahim Yılmaz, savcılıktaki sorgusunda, Y.A.'ya 2 kez cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti. Y.A.'nın ise Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadesi alındı. Y.A., iki kez Yılmaz'ın kendisine istismarda bulunup, para verdiğini anlattı.
Tutuklanan İbrahim Yılmaz hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkemedeki savunmasında İbrahim Yılmaz, bu kez suçlamaları kabul etmedi. Kendisine komplo kurulduğunu savunan İbrahim Yılmaz, istismarda bulunmadığını iddia etti.
Mahkeme heyeti, geçen Mayıs ayında görülen karar duruşmasında Yılmaz'ı 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 15 yıl hapis cezasına mahkum etti. Heyet, İbrahim Yılmaz'a 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan önce 2 yıl hapis cezası verdi. Suçun çocuğa karşı işlendiğini dikkate alan heyet, cezayı 4 yıla çıkardı. Çocuğun cinsel amaçlı alıkonmasını göz önünde bulunduran heyet yarı oranda artırım yaparak İbrahim Yılmaz'ı 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Toplam 21 yıl hapis cezasına mahkum edilen İbrahim Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İbrahim Yılmaz, bugün saat 07.00'de kaldığı koğuşun tuvaletinde asılı olarak bulundu. İp ve kemeri birbirine bağlayarak kendini asan İbrahim Yılmaz'ın cesedi cezaevi savcısının incelemesi sonucu Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bir mektup bırakan İbrahim Yılmaz'ın, iftiraya uğradığını, bu suçu işlemediğini yazdığı öğrenildi. Yılmaz'ın cenazesi yapılan otopsi sonrası toprağa verilmek üzere Tortum ilçesine götürülecek. (DHA)
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