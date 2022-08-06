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Erzurum'da çok acı ölüm! Çocuğunu kurtardı kendisi boğuldu

06.08.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da, piknikte Aras Nehri'ne giren çocuğunu boğulmaktan kurtaran Asuman Düztaş, akıntıya kapıldı. JAK ve AFAD ekiplerince Düztaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Düztaş'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Horasan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Asuman-Emrah Düztaş çifti, 4 çocuğuyla Erzurum'un Horasan ilçesi çıkışında, Aras Nehri kenarındaki piknik alanına gitti. Burada bir süre vakit geçiren ailenin çocukları, serinlemek için suya girdi. Çocuklardan birinin batıp çıktığını fark eden Asuman Düztaş, kendisini suya attı. Çocuğunu kurtaran Düztaş, akıntıya kapılarak kayboldu.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yakınlarının ihbarıyla bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Horasan itfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balık adamların nehirde yaptığı aramada, Asuman Düztaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Düztaş'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Horasan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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(DHA)

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Erzurum
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