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  4. ERZURUM'DA DEPREM! 11 Haziran 2023 Erzurum'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Bayburt ve Erzincan'dan da hissedildi

ERZURUM'DA DEPREM! 11 Haziran 2023 Erzurum'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Bayburt ve Erzincan'dan da hissedildi

11.06.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada sarsıntının şiddeti 4.6 olarak duyuruldu. Sarsıntı Bayburt, ve Erzincan'dan da hissedildi. Birçok kişi internette "Erzurum'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte 11 Haziran 2023 Pazar günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın paylaştığı son depremler listesi...

ERZURUM'DA DEPREM! 11 Haziran 2023 Erzurum'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Bayburt ve Erzincan'dan da hissedildi

Erzurum'da deprem meydana geldiği aktarıldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi gün boyunca gerçekleşen sarsıntılara ilişkin verileri anbean güncelliyor. Birçok kişi arama motorlarında "Erzurum'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularını araştırıyor. İşte 11 Haziran 2023 Pazar günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın paylaştığı son depremler listesi...

ERZURUM'DA 4.6 ŞİDDETİNDE DERPREM

AFAD'ın son dakika verilerine göre Erzurum'un Aziziye ilçesinde saat 10:41 sıralarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre deprem 7.04 km derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 4.4 olarak duyurdu.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem 5.0 km derinlikte gerçekleşti.

SON DEPREMLER LİSTESİ! (11 HAZİRAN 2023 PAZAR)

2023.06.11 10:41:02 40.1173 40.9622 5.0 -.- 4.3 4.4 EGERTI-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
2023.06.11 10:11:45 39.1223 33.0437 2.9 -.- 2.0 -.- KULU (KONYA) İlksel
2023.06.11 09:50:52 36.9720 35.6047 8.0 -.- 2.0 -.- CAKALDERE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.06.11 09:37:54 37.7638 27.1133 8.3 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.06.11 09:33:49 37.9507 36.3497 7.5 -.- 1.8 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.11 09:30:46 37.7343 27.1518 18.4 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.06.11 09:28:47 37.7735 27.1292 5.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.06.11 09:24:14 38.4863 37.5595 5.7 -.- 1.5 -.- AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.11 09:20:56 38.4592 37.5285 5.0 -.- 2.3 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.11 09:09:20 38.2955 38.6063 6.2 -.- 2.2 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel
2023.06.11 09:03:20 37.7512 27.1247 6.8 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.06.11 09:01:37 37.9027 36.2420 5.9 -.- 2.2 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.11 08:54:48 37.1235 28.4762 10.6 -.- 2.3 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2023.06.11 08:45:50 40.3932 27.3098 7.3 -.- 1.0 -.- KARABIGA-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2023.06.11 08:41:25 37.1150 28.5017 5.0 -.- 1.6 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2023.06.11 08:13:21 37.7563 27.1232 10.2 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.06.11 08:11:38 38.0317 37.6615 3.4 -.- 1.9 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.06.11 08:08:02 37.7690 27.1542 8.8 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.06.11 08:03:45 37.7573 27.1283 5.4 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.06.11 07:47:12 37.9005 36.2682 5.0 -.- 3.9 3.9 TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.11 07:42:00 37.7535 27.1283 13.4 -.- 4.3 4.2 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.06.11 07:08:06 37.0995 28.4622 11.9 -.- 2.1 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2023.06.11 07:02:39 38.2517 38.6113 7.6 -.- 2.0 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.06.11 06:14:07 37.4805 38.6587 6.5 -.- 2.6 -.- YEMISLI-(SANLIURFA) İlksel
2023.06.11 06:01:00 38.0818 37.4813 9.3 -.- 1.9 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.11 05:46:24 37.8473 36.2505 2.9 -.- 1.5 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.11 05:31:30 36.3348 35.9055 5.4 -.- 0.9 -.- AVCILARSUYU-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.06.11 05:15:14 37.5515 37.2457 5.0 -.- 1.9 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.11 04:57:08 39.1295 40.2495 5.0 -.- 3.0 -.- KOCADAYI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.06.11 04:38:15 37.7913 36.3467 8.7 -.- 2.1 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.11 04:34:04 38.5875 37.3050 2.6 -.- 1.7 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.11 04:31:33 37.8358 36.2858 8.5 -.- 1.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.11 04:24:30 39.8952 39.5000 5.0 -.- 2.1 -.- BINDAL-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2023.06.11 04:20:10 38.4983 37.9490 5.2 -.- 1.4 -.- DERINBOGAZ-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.06.11 04:18:22 38.4778 37.5408 4.8 -.- 2.1 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.11 04:12:18 37.7758 27.1290 5.4 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.06.11 04:09:08 36.1800 35.8393 13.1 -.- 1.5 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.06.11 03:29:05 36.2310 35.9675 7.0 -.- 1.3 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.06.11 03:20:10 38.4605 37.5975 6.0 -.- 2.0 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.06.11 03:15:45 37.7563 27.1382 10.5 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.06.11 03:08:40 40.4343 27.3188 4.3 -.- 1.0 -.- KARABIGA-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2023.06.11 03:06:16 35.3782 27.7390 12.2 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2023.06.11 03:05:40 36.2567 36.1412 7.4 -.- 1.5 -.- EKINCI-(HATAY) İlksel
2023.06.11 02:58:28 36.5958 36.4393 9.3 -.- 2.1 -.- KARAMANKASI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.06.11 02:36:30 36.8140 36.4192 7.6 -.- 2.1 -.- YUKARIKARAFAKILI-HASSA (HATAY) İlksel
2023.06.11 02:23:39 39.8395 39.0392 8.9 -.- 1.8 -.- KEDEK-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2023.06.11 02:05:59 37.3700 39.2320 9.7 -.- 3.2 3.1 ALTINDAMLA-(SANLIURFA) İlksel
2023.06.11 01:48:21 37.8592 36.2558 3.5 -.- 1.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.06.11 01:47:47 35.2377 23.2578 20.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.06.11 01:30:15 40.4582 27.2908 15.4 -.- 1.8 -.- KARABIGA-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2023.06.11 01:16:18 36.2518 36.0607 8.1 -.- 1.1 -.- YAYLACIK-(HATAY) İlksel
2023.06.11 01:01:47 37.1005 38.9020 18.6 -.- 1.2 -.- KOPRULUK-(SANLIURFA) İlksel
2023.06.11 01:01:06 37.8693 36.5350 11.3 -.- 1.5 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.11 00:43:41 38.4195 37.2837 5.0 -.- 1.5 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.06.11 00:42:19 37.3375 38.3407 5.4 -.- 1.9 -.- KILICOREN-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel
2023.06.11 00:13:56 38.0998 37.7562 5.4 -.- 2.0 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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