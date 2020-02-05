Erzurum'da donmayan göl! Sıfırın altında 30 derece ama...

Erzurum'da hava sıcaklıklarının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü zamanlarda bile 22 derece sıcaklık ölçülen gölde, en küçük bir buzlanma olmuyor. Bir başka ilginç olay ise hava sıcaklığının arttığı yaz aylarında gölde suyun sıcaklığının 18 derece ölçülmesi. Göldeki, sırtlarında kırmızı renkte benekler bulunan balıkların etinin de yenilmediğine inanılıyor.

Merkez Aziziye ilçesine 6 kilometre uzaklıkta Söğütlü köyündeki balıklıgölle ilgili çeşitli efsane ve söylentiler bulunuyor. Bu söylentilerden biri, Anadolu’nun fethi sırasında Türk akıncıların savaşta bu gölde su içerken arkalarından vurularak şehit oldukları ve Allah tarafından balık oldukları anlatılıyor. Efsaneye göre; bir gün, köyden bir adam gölde tuttuğu balıkları eve getirir ve karısına kızartmasını söyler. Söyler ama, bu balıklar balık değil, balık gibi görünseler bile her biri Allah tarafından balığa çevrilen şehit akıncılardır. Kadın balıkları tavaya koyar ve kızarmaya başladığında, balıklar tavadan kaybolur. Adam ve eşi gördükleri durum karşısında hayrete düşerler ve korkudan evden ayrılıp göle giderler. Çift, gördükleri manzara ile büyük şaşkınlık yaşar. Kızartmaya çalıştıkları balıklar sırtları kızarık şekilde gölde yüzmektedirler. O günden sonra bu balıklar kutsal sayılır ve hiç kimse bu gölden balık tutmaz. Göldeki balıkların her birinin muhtelif yerleri yanık gibidir. Bunun tavadaki kızarıklıktan kaynaklandığı ileri sürülüyor.