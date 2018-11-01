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Erzurum'da ele geçirildi! Bir damlası bile 8 saniyede 1 fili öldürebiliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 13:30 | Son Güncelleme

Erzurum’da jandarma ekiplerinin düzenledikleri operasyonda 8 saniyede bir fili öldürebilecek tesire sahip olduğu belirtilen 500 tüpe yakın Kobra yılanı zehri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir ihbarı değerlendirip, operasyon düzenledi. Bir iş yeri ve kısa süreli takibin ardından durdurulan araçta yapılan aramada toplamda 500 tüpe yakın Kobra yılanı zehri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

BİRÇOK ALANDA KULLANILIYOR

Kobra zehrinin küçük bir damlasının, 8 saniyede bir fili öldürebilecek tesire sahip olduğu belirtilerek kimyasal silahtan kozmetiğe, sağlıktan spora kadar birçok alanda kullanıldığı öğrenildi.

Türkiye'de yasal olarak tüketilen miktarının yıllık bir litre civarında olduğu kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum kobra yılanı

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