Erzurum'da ele geçirildi! Bir damlası bile 8 saniyede 1 fili öldürebiliyor

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir ihbarı değerlendirip, operasyon düzenledi. Bir iş yeri ve kısa süreli takibin ardından durdurulan araçta yapılan aramada toplamda 500 tüpe yakın Kobra yılanı zehri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
BİRÇOK ALANDA KULLANILIYOR
Kobra zehrinin küçük bir damlasının, 8 saniyede bir fili öldürebilecek tesire sahip olduğu belirtilerek kimyasal silahtan kozmetiğe, sağlıktan spora kadar birçok alanda kullanıldığı öğrenildi.
Türkiye'de yasal olarak tüketilen miktarının yıllık bir litre civarında olduğu kaydedildi.
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