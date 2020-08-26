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Erzurum'da eski muhtara saldırı! Vatandaşlar müdahale etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2020 09:21 | Son Güncelleme

Erzurum’da eski muhtar, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen grubun saldırısına uğradı.

Erzurum'da eski muhtara saldırı! Vatandaşlar müdahale etti

Edinilen bilgiye göre, Erzurum’un Palandöken ilçesine bağlı Toparlak köyü eski muhtarı olduğu belirtilen R.Ö., Mahallebaşı semtinde pazar ortasında, aralarında husumet bulunan bir grubun saldırısına uğradı. Kahvehanede oturan muhtar, tekme ve yumruklu saldırıda bir anda yerde kaldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, kaçmaya çalışan eski muhtar aracın arkasına kaçmaya çalışırken grup koşarak burada da saldırmaya devam etti. Kavga, çevredeki vatandaşların çabası ile sonlandırılmaya çalışıldı. Polis kavgayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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