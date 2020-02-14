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  4. Erzurum'da evi terk eden genç kızdan 4 gündür haber alınamıyor

Erzurum'da evi terk eden genç kızdan 4 gündür haber alınamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 11:45 | Son Güncelleme

Erzurum Aşkale'de ailesi ile tartıştıktan sonra evi terk eden 17 yaşındaki genç kızdan 4 gündür haber alınamıyor. Kayıp kızı bulmak için ekipler seferber olurken İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu ve Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış da genç kızın en son görüldüğü yere gelerek, arama çalışmalarını bizzat yerinde takip ettiler.

Erzurum'un Aşkale ilçesi Meydan Mahallesi'nde yaşayan Nermin-Yüksel T. çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan lise 3. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Didem T., annesiyle tartışması sonrası evi terk etti. Aile, kızlarının eve gelmemesi üzerine Aşkale İlçe Polis Merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kayıp kızı bulmak için seferber oldu. İlçe merkezindeki güvenlik kameralarından Didem'in en son Aşkale-Erzincan karayolu Bölge Trafik mevkiine doğru gittiği tespit edildi. Olumsuz hava şartlarına rağmen aramalar devam ederken, dün yapılan uygulamaya Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Erzurum ve Aşkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Erzurum AFAD ekipleri katıldı. 100 kişilik ekibin iki eğitimli özel köpek ve drone ile sabahın erken saatlerinde yeniden başladığı aramalar Gümüşseren Mahallesi'ndeki boş evlerde ve arazide devam ediyor.

İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu ve Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış da Didem’in en son görüldüğü yere gelerek, arama çalışmalarını bizzat yerinde takip ettiler. İlçe Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Kriz Merkezi, kayıp Didem'den herhangi bir iz ve emare olmamasına rağmen tüm olasılıkları değerlendiriyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Aşkale Kayıp Kız

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