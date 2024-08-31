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  4. Erzurum'da evlat dehşeti! Takip etti, ikisine de kurşun yağdırdı

Erzurum'da evlat dehşeti! Takip etti, ikisine de kurşun yağdırdı

31.08.2024 22:32
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Erzurum'un Pasinler ilçesinde akşam saatlerinde Metin Karslı, babası Rayet Karslı ile birlikte yaşadığı Fatma K.'yı tabancayla katletti.

Erzurum'da evlat dehşeti! Takip etti, ikisine de kurşun yağdırdı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde Metin Karslı, babası Rayet Karslı (55) ile birlikte yaşadığı Fatma K.'yı tabancayla vurarak öldürdü.

EVDEN ÇIKINCA TAKİP ETTİ

Olay, saat 18.30 sıralarında Pasinler ilçesine 3 kilometre uzaklıkta bulunan artezyen kuyusunun bulunduğu ağaçlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, Fatma K. ile birlikte yaşayan babasını birkaç kez uyaran ve annesine sahip çıkmasını isteyen Metin Karslı, evden çıkan Rayet Karslı’yı takip etti.

KURŞUN YAĞDIRDI

Karslı, babası ile Fatma K.’nın bulunduğu ağaçlık alana gitti. Metin Karslı, tabancasını çıkararak ikiliye ateş etti. Fatma K. olay yerinde yaşamını yitirdi, 3 çocuk babası Rayet Karslı ise ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti.

DGDHFDH

Evli ve 2 çocuk babası Metin Karslı polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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cinayet Erzurum
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